Zencore AI (ZCORE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.109964$ 0.109964 $ 0.109964 Laagste prijs $ 0.0052013$ 0.0052013 $ 0.0052013 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -7.60% Prijswijziging (7D) -7.60%

Zencore AI (ZCORE) real-time prijs is $0.00524975. De afgelopen 24 uur werd er ZCORE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ZCORE hoogste prijs aller tijden is $ 0.109964, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0052013 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ZCORE met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -7.60% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Zencore AI (ZCORE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Circulerende voorraad 1.00M 1.00M 1.00M Totale voorraad 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Zencore AI is $ 5.25K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ZCORE is 1.00M, met een totale voorraad van 1000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.25K.