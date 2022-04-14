ZELIX (ZELIX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ZELIX (ZELIX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ZELIX (ZELIX) Informatie ZELIX is a decentralized Multi-metaverse. ZELIX is a link that integrates or expands all members of the metaverse community. ZELIX team will build a multi-metaverse to integrate various metaverse. ZELIX team will build game, economy, culture, and communication platform in ZELIX metaverse using technologies of ZELIX team's VR (virtual reality) and AR (augmented reality) production know-how, facial recognition technology, and VR game to provide users more advanced experience In addition, instead of staying in one metaverse world, it is linked with several metaverses. You will be able to enjoy a variety of content. A myriad of NFT LANDs over ZELIX Metaverse, NFTs which users are making, and materials required for production, all are deeply and sophisticatedly interconnected with ZELIX Metaverse economic activities, and just like in reality, users engaged in the activities can receive rewards which can generate profits. ZELIX Metaverse is not a place where assets are merely consumed but it also offers luxurious environment where you can acquire assets through the Metaverse activities. Officiële website: https://www.zelix.io/ Whitepaper: https://zelix-io.gitbook.io/zelix/zelix/introduction

ZELIX (ZELIX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ZELIX (ZELIX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 90.77K $ 90.77K $ 90.77K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 5.64B $ 5.64B $ 5.64B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 160.85K $ 160.85K $ 160.85K Hoogste ooit: $ 0.00178273 $ 0.00178273 $ 0.00178273 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over ZELIX (ZELIX) prijs

ZELIX (ZELIX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ZELIX (ZELIX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZELIX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZELIX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZELIX begrijpt, kun je de live prijs van ZELIX token verkennen!

