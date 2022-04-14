Zeitgeist (ZTG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Zeitgeist (ZTG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Zeitgeist (ZTG) Informatie Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the "futarchy form of governance" to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional "one man one vote" democratic consensus. Officiële website: https://zeitgeist.pm/

Zeitgeist (ZTG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Zeitgeist (ZTG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 309.33K $ 309.33K $ 309.33K Totale voorraad: $ 115.46M $ 115.46M $ 115.46M Circulerende voorraad: $ 92.14M $ 92.14M $ 92.14M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 387.65K $ 387.65K $ 387.65K Hoogste ooit: $ 0.325145 $ 0.325145 $ 0.325145 Laagste ooit: $ 0.00322863 $ 0.00322863 $ 0.00322863 Huidige prijs: $ 0.00335734 $ 0.00335734 $ 0.00335734 Meer informatie over Zeitgeist (ZTG) prijs

Zeitgeist (ZTG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Zeitgeist (ZTG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZTG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZTG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZTG begrijpt, kun je de live prijs van ZTG token verkennen!

Prijsvoorspelling van ZTG Wil je weten waar je ZTG naartoe gaat? Onze ZTG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZTG token!

