Zedxion USDZ (USDZ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.995375 $ 0.995375 $ 0.995375 24u laag $ 0.999648 $ 0.999648 $ 0.999648 24u hoog 24u laag $ 0.995375$ 0.995375 $ 0.995375 24u hoog $ 0.999648$ 0.999648 $ 0.999648 Hoogste prijs ooit $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 Laagste prijs $ 0.907801$ 0.907801 $ 0.907801 Prijswijziging (1u) +0.01% Prijswijziging (1D) -0.10% Prijswijziging (7D) -0.79% Prijswijziging (7D) -0.79%

Zedxion USDZ (USDZ) real-time prijs is $0.996491. De afgelopen 24 uur werd er USDZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.995375 en een hoogtepunt van $ 0.999648, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De USDZ hoogste prijs aller tijden is $ 2.75, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.907801 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is USDZ met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, -0.10% in de afgelopen 24 uur en -0.79% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Zedxion USDZ (USDZ) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.71M$ 8.71M $ 8.71M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 86.69B$ 86.69B $ 86.69B Circulerende voorraad 8.74M 8.74M 8.74M Totale voorraad 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Zedxion USDZ is $ 8.71M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van USDZ is 8.74M, met een totale voorraad van 87000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 86.69B.