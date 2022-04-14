ZEAL (ZEAL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ZEAL (ZEAL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ZEAL (ZEAL) Informatie Zealous Swap is the first automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on the Kaspa blockchain, designed to bring fast, secure, and capital-efficient trading to the ecosystem. The platform introduces several innovative features, including an NFT-based fee system that allows users to unlock trading benefits, protocol-owned liquidity (POL) for long-term sustainability, an on-chain insurance fund for user protection, and a modular fee engine that adapts to different trading needs. Zealous Swap aims to become the default liquidity layer on Kaspa, supporting a thriving DeFi ecosystem with user-first design and scalable infrastructure. Officiële website: https://www.zealousswap.com/ Whitepaper: https://github.com/zealousswap/whitepaper

ZEAL (ZEAL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ZEAL (ZEAL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.18M Totale voorraad: $ 240.00M Circulerende voorraad: $ 51.10M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 29.04M Hoogste ooit: $ 0.199965 Laagste ooit: $ 0.02501069 Huidige prijs: $ 0.121001

ZEAL (ZEAL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ZEAL (ZEAL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZEAL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZEAL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZEAL begrijpt, kun je de live prijs van ZEAL token verkennen!

Prijsvoorspelling van ZEAL Wil je weten waar je ZEAL naartoe gaat? Onze ZEAL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZEAL token!

