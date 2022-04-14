ZAZU (ZAZU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ZAZU (ZAZU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ZAZU (ZAZU) Informatie Meet ZAZU, the fearless feline of the SOL blockchain. ZAZU coin embodies the spirit of independence and resilience, just like its namesake. Powered by a community-driven ethos, ZAZU stands tall, unapologetically defying norms and forging its path. Join the rebellion with ZAZU and embrace a coin that's as bold and unyielding as its namesake. Officiële website: https://www.zazuthecat.com/

ZAZU (ZAZU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ZAZU (ZAZU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 56.79K $ 56.79K $ 56.79K Totale voorraad: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Circulerende voorraad: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 56.79K $ 56.79K $ 56.79K Hoogste ooit: $ 0.00411371 $ 0.00411371 $ 0.00411371 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over ZAZU (ZAZU) prijs

ZAZU (ZAZU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ZAZU (ZAZU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZAZU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZAZU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZAZU begrijpt, kun je de live prijs van ZAZU token verkennen!

