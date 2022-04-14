ZARP Stablecoin (ZARP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ZARP Stablecoin (ZARP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ZARP Stablecoin (ZARP) Informatie ZARP is a collateralised stablecoin pegged to the price of the South African Rand with treasury managed by Old Mutual Wealth. ZARP is a collateralised stablecoin pegged to the price of the South African Rand with treasury managed by Old Mutual Wealth. Officiële website: https://zarp.cash Koop nu ZARP!

ZARP Stablecoin (ZARP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ZARP Stablecoin (ZARP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M Totale voorraad: $ 63.86M $ 63.86M $ 63.86M Circulerende voorraad: $ 63.86M $ 63.86M $ 63.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M Hoogste ooit: $ 0.058997 $ 0.058997 $ 0.058997 Laagste ooit: $ 0.04593778 $ 0.04593778 $ 0.04593778 Huidige prijs: $ 0.056064 $ 0.056064 $ 0.056064 Meer informatie over ZARP Stablecoin (ZARP) prijs

ZARP Stablecoin (ZARP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ZARP Stablecoin (ZARP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZARP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZARP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZARP begrijpt, kun je de live prijs van ZARP token verkennen!

