ZARO Coin (ZARO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00162395$ 0.00162395 $ 0.00162395 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.50% Prijswijziging (1D) -4.35% Prijswijziging (7D) -15.47% Prijswijziging (7D) -15.47%

ZARO Coin (ZARO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ZARO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ZARO hoogste prijs aller tijden is $ 0.00162395, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ZARO met +0.50% veranderd in het afgelopen uur, -4.35% in de afgelopen 24 uur en -15.47% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ZARO Coin (ZARO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 606.77K$ 606.77K $ 606.77K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 860.83K$ 860.83K $ 860.83K Circulerende voorraad 704.87M 704.87M 704.87M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van ZARO Coin is $ 606.77K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ZARO is 704.87M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 860.83K.