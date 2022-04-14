Zapicorn (ZAPI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Zapicorn (ZAPI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Zapicorn (ZAPI) Informatie The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement.” – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖 The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement.” – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖 Officiële website: https://www.zapicorn.ai Whitepaper: https://zapicorn.ai/tokenomics/ Koop nu ZAPI!

Zapicorn (ZAPI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Zapicorn (ZAPI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 198.04K $ 198.04K $ 198.04K Totale voorraad: $ 927.96M $ 927.96M $ 927.96M Circulerende voorraad: $ 927.96M $ 927.96M $ 927.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 198.04K $ 198.04K $ 198.04K Hoogste ooit: $ 0.00498822 $ 0.00498822 $ 0.00498822 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00021342 $ 0.00021342 $ 0.00021342 Meer informatie over Zapicorn (ZAPI) prijs

Zapicorn (ZAPI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Zapicorn (ZAPI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZAPI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZAPI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZAPI begrijpt, kun je de live prijs van ZAPI token verkennen!

Prijsvoorspelling van ZAPI Wil je weten waar je ZAPI naartoe gaat? Onze ZAPI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZAPI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!