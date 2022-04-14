ZAPCAT (ZAPCAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ZAPCAT (ZAPCAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ZAPCAT (ZAPCAT) Informatie Zapcat is a meme project centered around "a cat that zaps" and uses content creation, social networking and focuses on building a brand that will grow over time. The core of the project is a simple meme that has become viral and will only continue to spread. Memes and meme tokens are highly entertaining vessels that are increasingly becoming a part of every society and Zapcat's goal is to bring light-hearted fun to the world. Officiële website: https://zapcatsol.com/

ZAPCAT (ZAPCAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ZAPCAT (ZAPCAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 201.59K $ 201.59K $ 201.59K Totale voorraad: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Circulerende voorraad: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 201.59K $ 201.59K $ 201.59K Hoogste ooit: $ 0.00098096 $ 0.00098096 $ 0.00098096 Laagste ooit: $ 0.00009944 $ 0.00009944 $ 0.00009944 Huidige prijs: $ 0.00020166 $ 0.00020166 $ 0.00020166 Meer informatie over ZAPCAT (ZAPCAT) prijs

ZAPCAT (ZAPCAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ZAPCAT (ZAPCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZAPCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZAPCAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZAPCAT begrijpt, kun je de live prijs van ZAPCAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van ZAPCAT Wil je weten waar je ZAPCAT naartoe gaat? Onze ZAPCAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZAPCAT token!

