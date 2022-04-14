ZALPHA (ZALPHA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ZALPHA (ZALPHA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ZALPHA (ZALPHA) Informatie ZapAlpha is a platform aimed at enhancing traders' and investors' decision-making with tokens and memecoins. It provides powerful tools and bots that give real-time information about token prices, safety, and trends. Whether you're tracking whales, avoiding scams, or looking for the next big opportunity, ZapAlpha simplifies everything with advanced analytics and community-driven insights. ZapAlpha combines: 1) Bots that automatically track and analyze tokens for you. 2) A Smart Agent (ZapAgent) to answer your questions and guide you. 3) A Private Club (ZapClub) for premium members to share exclusive tips and strategies. Officiële website: https://zapalpha.xyz/ Whitepaper: https://zapalpha.gitbook.io/zapalpha

ZALPHA (ZALPHA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ZALPHA (ZALPHA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.14K $ 13.14K $ 13.14K Totale voorraad: $ 991.68M $ 991.68M $ 991.68M Circulerende voorraad: $ 991.68M $ 991.68M $ 991.68M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.14K $ 13.14K $ 13.14K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over ZALPHA (ZALPHA) prijs

ZALPHA (ZALPHA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ZALPHA (ZALPHA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZALPHA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZALPHA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZALPHA begrijpt, kun je de live prijs van ZALPHA token verkennen!

Prijsvoorspelling van ZALPHA Wil je weten waar je ZALPHA naartoe gaat? Onze ZALPHA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZALPHA token!

