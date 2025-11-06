BeursDEX+
De live YUUKI prijs vandaag is 0.00184887 USD. Volg realtime YUUKI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de YUUKI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over YUUKI

YUUKI Prijsinformatie

Wat is YUUKI

YUUKI whitepaper

YUUKI officiële website

YUUKI tokenomie

YUUKI Prijsvoorspelling

YUUKI Prijs (YUUKI)

1 YUUKI naar USD live prijs:

$0.00184887
-3.70%1D
USD
YUUKI (YUUKI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:08:31 (UTC+8)

YUUKI (YUUKI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00172082
24u laag
$ 0.00192085
24u hoog

$ 0.00172082
$ 0.00192085
$ 0.03770389
$ 0.00172082
+1.84%

-3.74%

-16.52%

-16.52%

YUUKI (YUUKI) real-time prijs is $0.00184887. De afgelopen 24 uur werd er YUUKI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00172082 en een hoogtepunt van $ 0.00192085, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YUUKI hoogste prijs aller tijden is $ 0.03770389, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00172082 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YUUKI met +1.84% veranderd in het afgelopen uur, -3.74% in de afgelopen 24 uur en -16.52% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

YUUKI (YUUKI) Marktinformatie

$ 38.83K
--
$ 38.83K
21.00M
21,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van YUUKI is $ 38.83K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YUUKI is 21.00M, met een totale voorraad van 21000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 38.83K.

YUUKI (YUUKI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van YUUKI naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van YUUKI naar USD $ -0.0007566141.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van YUUKI naar USD $ -0.0016155590.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van YUUKI naar USD $ -0.015260647431263738.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-3.74%
30 dagen$ -0.0007566141-40.92%
60 dagen$ -0.0016155590-87.38%
90 dagen$ -0.015260647431263738-89.19%

Wat is YUUKI (YUUKI)?

$YUUKI is a utility based AI operator, not a simple social chatbot. Running a cashflow-generating business. Here is a number of her technical capabilities:

  1. Operate the back-end infrastructure of Fullhouse.gg, she checks deposits for inconsistencies, approves withdrawals lightning-fast and manages KYC procedures.

  2. Pay out casino revenue-share payments in tokenized form to those who took excessive risk and took the plunge. Fortune favors the bold.

  3. Manage user chats in the global on-site chat and the Discord community. Preventing deceitful entrants and baseless comments.

4 Reward Yappers on the Creatorbid Leaderboard (Kaito or Creatorbid Contribute) with Free Bets and Loyalty EXP inside the Fullhouse Eco-System.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

YUUKI (YUUKI) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

YUUKI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal YUUKI (YUUKI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je YUUKI (YUUKI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor YUUKI te bekijken.

Bekijk nu de YUUKI prijsvoorspelling !

YUUKI naar lokale valuta's

YUUKI (YUUKI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van YUUKI (YUUKI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van YUUKI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over YUUKI (YUUKI)

Hoeveel is YUUKI (YUUKI) vandaag waard?
De live YUUKI prijs in USD is 0.00184887 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige YUUKI naar USD prijs?
De huidige prijs van YUUKI naar USD is $ 0.00184887. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van YUUKI?
De marktkapitalisatie van YUUKI is $ 38.83K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van YUUKI?
De circulerende voorraad van YUUKI is 21.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van YUUKI?
YUUKI bereikte een ATH-prijs van 0.03770389 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van YUUKI?
YUUKI zag een ATL-prijs van 0.00172082 USD.
Wat is het handelsvolume van YUUKI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van YUUKI is -- USD.
Zal YUUKI dit jaar hoger gaan?
YUUKI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de YUUKI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:08:31 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

