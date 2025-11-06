YUUKI (YUUKI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00172082 $ 0.00172082 $ 0.00172082 24u laag $ 0.00192085 $ 0.00192085 $ 0.00192085 24u hoog 24u laag $ 0.00172082$ 0.00172082 $ 0.00172082 24u hoog $ 0.00192085$ 0.00192085 $ 0.00192085 Hoogste prijs ooit $ 0.03770389$ 0.03770389 $ 0.03770389 Laagste prijs $ 0.00172082$ 0.00172082 $ 0.00172082 Prijswijziging (1u) +1.84% Prijswijziging (1D) -3.74% Prijswijziging (7D) -16.52% Prijswijziging (7D) -16.52%

YUUKI (YUUKI) real-time prijs is $0.00184887. De afgelopen 24 uur werd er YUUKI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00172082 en een hoogtepunt van $ 0.00192085, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YUUKI hoogste prijs aller tijden is $ 0.03770389, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00172082 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YUUKI met +1.84% veranderd in het afgelopen uur, -3.74% in de afgelopen 24 uur en -16.52% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

YUUKI (YUUKI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 38.83K$ 38.83K $ 38.83K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 38.83K$ 38.83K $ 38.83K Circulerende voorraad 21.00M 21.00M 21.00M Totale voorraad 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van YUUKI is $ 38.83K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YUUKI is 21.00M, met een totale voorraad van 21000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 38.83K.