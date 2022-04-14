Yunki (YUNKI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Yunki (YUNKI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Yunki (YUNKI) Informatie Do you know YUNKI? The luckiest cat on the Solana blockchain. An old Chinese sage recites the legend that YUNKI invokes luck and fortune for every transaction it observes. Do you know YUNKI? The luckiest cat on the Solana blockchain. An old Chinese sage recites the legend that YUNKI invokes luck and fortune for every transaction it observes. Officiële website: https://yunki.xyz Whitepaper: https://yunki.xyz Koop nu YUNKI!

Yunki (YUNKI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Yunki (YUNKI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.35K $ 8.35K $ 8.35K Totale voorraad: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B Circulerende voorraad: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.35K $ 8.35K $ 8.35K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Yunki (YUNKI) prijs

Yunki (YUNKI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Yunki (YUNKI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YUNKI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YUNKI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YUNKI begrijpt, kun je de live prijs van YUNKI token verkennen!

