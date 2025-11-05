Yunai by Virtuals (YUNAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00260895 $ 0.00260895 $ 0.00260895 24u laag $ 0.0030894 $ 0.0030894 $ 0.0030894 24u hoog 24u laag $ 0.00260895$ 0.00260895 $ 0.00260895 24u hoog $ 0.0030894$ 0.0030894 $ 0.0030894 Hoogste prijs ooit $ 0.00559535$ 0.00559535 $ 0.00559535 Laagste prijs $ 0.00164325$ 0.00164325 $ 0.00164325 Prijswijziging (1u) +3.47% Prijswijziging (1D) -1.16% Prijswijziging (7D) -21.95% Prijswijziging (7D) -21.95%

Yunai by Virtuals (YUNAI) real-time prijs is $0.00275854. De afgelopen 24 uur werd er YUNAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00260895 en een hoogtepunt van $ 0.0030894, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YUNAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00559535, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00164325 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YUNAI met +3.47% veranderd in het afgelopen uur, -1.16% in de afgelopen 24 uur en -21.95% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Yunai by Virtuals is $ 2.76M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YUNAI is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.76M.