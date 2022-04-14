Yuna Bite (YUNA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Yuna Bite (YUNA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Yuna Bite (YUNA) Informatie YunaBite is an AI-powered nutrition intelligence platform that lets users scan any food or drink using their smartphone camera and instantly receive a detailed nutritional breakdown — including carbs, protein, sugar, fiber, vitamins, and more. Unlike traditional apps that rely on manual input and static databases, YunaBite uses computer vision and large language models (LLMs) to deliver real-time, visual, and culturally inclusive nutrition analysis. The platform is designed for everyday users, clinics, food-tech companies, and health-conscious communities — with a built-in crypto economy ($YUNA) that powers access, rewards users, and redistributes revenue back to token holders. In short: YunaBite turns food into data — instantly, intelligently, and rewardingly. Officiële website: https://www.yunabite.com/ Whitepaper: https://www.yunabite.com/documentation

Yuna Bite (YUNA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Yuna Bite (YUNA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.64K $ 7.64K $ 7.64K Totale voorraad: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M Circulerende voorraad: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.64K $ 7.64K $ 7.64K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Yuna Bite (YUNA) prijs

Yuna Bite (YUNA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Yuna Bite (YUNA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YUNA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YUNA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YUNA begrijpt, kun je de live prijs van YUNA token verkennen!

Prijsvoorspelling van YUNA Wil je weten waar je YUNA naartoe gaat? Onze YUNA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van YUNA token!

