Yuna AI (YUNA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Yuna AI (YUNA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Yuna AI (YUNA) Informatie Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities. Officiële website: https://yuna.vc/

Yuna AI (YUNA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Yuna AI (YUNA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.13K Totale voorraad: $ 999.61M Circulerende voorraad: $ 999.61M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.13K Hoogste ooit: $ 0.00136538 Laagste ooit: $ 0.0000076 Huidige prijs: $ 0

Yuna AI (YUNA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Yuna AI (YUNA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YUNA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YUNA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YUNA begrijpt, kun je de live prijs van YUNA token verkennen!

Prijsvoorspelling van YUNA Wil je weten waar je YUNA naartoe gaat? Onze YUNA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van YUNA token!

