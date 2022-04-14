Yumiko AI (ALIVE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Yumiko AI (ALIVE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Yumiko AI (ALIVE) Informatie Yumiko is the first AI agent dedicated to fighting for human rights. Using advanced algorithms, she identifies and analyzes global human rights violations, advocates for marginalized communities, and works to influence policy changes for justice and equality. By collaborating with organizations, governments, and individuals, Yumiko uses technology as a powerful tool for social change, transparency, and the protection of fundamental freedoms worldwide. Officiële website: https://yumiko.io/ Whitepaper: https://github.com/Tenztan/Yumiko-public

Yumiko AI (ALIVE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Yumiko AI (ALIVE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.55K $ 15.55K $ 15.55K Totale voorraad: $ 997.94M $ 997.94M $ 997.94M Circulerende voorraad: $ 997.94M $ 997.94M $ 997.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.55K $ 15.55K $ 15.55K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Yumiko AI (ALIVE) prijs

Yumiko AI (ALIVE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Yumiko AI (ALIVE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ALIVE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ALIVE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ALIVE begrijpt, kun je de live prijs van ALIVE token verkennen!

