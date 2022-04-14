Yumi ($YUMI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Yumi ($YUMI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Yumi ($YUMI) Informatie Our project is about a dog named YUMI. The deployer of the project actually owns the dog in real life. The purpose of this project is to one give investors a safe community to invest in as well as sharing the funny, lovable videos and artwork of YUMI to the Solana ecosystem. We are currently working on a website update, and adding utility to our token through a collaborative partnership with a bigger token. We also are working on a game as well. Our project is about a dog named YUMI. The deployer of the project actually owns the dog in real life. The purpose of this project is to one give investors a safe community to invest in as well as sharing the funny, lovable videos and artwork of YUMI to the Solana ecosystem. We are currently working on a website update, and adding utility to our token through a collaborative partnership with a bigger token. We also are working on a game as well. Officiële website: https://cuteyumi.xyz/ Koop nu $YUMI!

Yumi ($YUMI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Yumi ($YUMI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 31.90K $ 31.90K $ 31.90K Totale voorraad: $ 833.40M $ 833.40M $ 833.40M Circulerende voorraad: $ 833.40M $ 833.40M $ 833.40M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 31.90K $ 31.90K $ 31.90K Hoogste ooit: $ 0.00728927 $ 0.00728927 $ 0.00728927 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Yumi ($YUMI) prijs

Yumi ($YUMI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Yumi ($YUMI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $YUMI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $YUMI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $YUMI begrijpt, kun je de live prijs van $YUMI token verkennen!

