Yuku AI (YUKU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Yuku AI (YUKU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Yuku AI (YUKU) Informatie Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data's privacy. Officiële website: https://yuku.app/ Whitepaper: https://yuku.app/whitepaper Koop nu YUKU!

Yuku AI (YUKU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Yuku AI (YUKU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Totale voorraad: $ 973.75M $ 973.75M $ 973.75M Circulerende voorraad: $ 227.75M $ 227.75M $ 227.75M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.89M $ 5.89M $ 5.89M Hoogste ooit: $ 0.008205 $ 0.008205 $ 0.008205 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00605039 $ 0.00605039 $ 0.00605039 Meer informatie over Yuku AI (YUKU) prijs

Yuku AI (YUKU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Yuku AI (YUKU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YUKU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YUKU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YUKU begrijpt, kun je de live prijs van YUKU token verkennen!

Prijsvoorspelling van YUKU Wil je weten waar je YUKU naartoe gaat? Onze YUKU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van YUKU token!

