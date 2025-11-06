BeursDEX+
De live Yucky prijs vandaag is 0.00002899 USD. Volg realtime YUCKY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de YUCKY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over YUCKY

YUCKY Prijsinformatie

Wat is YUCKY

YUCKY officiële website

YUCKY tokenomie

YUCKY Prijsvoorspelling

Yucky Prijs (YUCKY)

Niet genoteerd

1 YUCKY naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
mexc

USD
Yucky (YUCKY) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:08:24 (UTC+8)

Yucky (YUCKY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00002826
$ 0.00002826
24u laag
$ 0.00002901
$ 0.00002901
24u hoog

$ 0.00002826
$ 0.00002826

$ 0.00002901
$ 0.00002901

$ 0.00041464
$ 0.00041464

$ 0.00002826
$ 0.00002826

+0.92%

+0.08%

-28.23%

-28.23%

Yucky (YUCKY) real-time prijs is $0.00002899. De afgelopen 24 uur werd er YUCKY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00002826 en een hoogtepunt van $ 0.00002901, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YUCKY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00041464, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002826 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YUCKY met +0.92% veranderd in het afgelopen uur, +0.08% in de afgelopen 24 uur en -28.23% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Yucky (YUCKY) Marktinformatie

$ 28.99K
$ 28.99K

--


$ 28.99K
$ 28.99K

999.95M
999.95M

999,954,465.137938
999,954,465.137938

De huidige marktkapitalisatie van Yucky is $ 28.99K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YUCKY is 999.95M, met een totale voorraad van 999954465.137938. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 28.99K.

Yucky (YUCKY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Yucky naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Yucky naar USD $ -0.0000158314.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Yucky naar USD $ -0.0000135944.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Yucky naar USD $ -0.00004005886770905716.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.08%
30 dagen$ -0.0000158314-54.61%
60 dagen$ -0.0000135944-46.89%
90 dagen$ -0.00004005886770905716-58.01%

Wat is Yucky (YUCKY)?

The project is memecoin made on solana about a character called Yucky who is a old school meme from 4chan.

Yucky is the Evil twin of Bucky which is also a 4chan meme and it's at over 30M ATH atm.

We recent project and we are aiming to be a multi millions memecoin in the solana world.

The project is pretty solid atm and the community is working hard to make it even bigger.

Memecoin world is really big and it keeps growing harder and harder on the solana ecosystem, and I think Yucky has the potencial to be one of the biggest.



Yucky (YUCKY) hulpbron

Officiële website

Yucky Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Yucky (YUCKY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Yucky (YUCKY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Yucky te bekijken.

Bekijk nu de Yucky prijsvoorspelling !

YUCKY naar lokale valuta's

Yucky (YUCKY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Yucky (YUCKY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van YUCKY token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Yucky (YUCKY)

Hoeveel is Yucky (YUCKY) vandaag waard?
De live YUCKY prijs in USD is 0.00002899 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige YUCKY naar USD prijs?
De huidige prijs van YUCKY naar USD is $ 0.00002899. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Yucky?
De marktkapitalisatie van YUCKY is $ 28.99K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van YUCKY?
De circulerende voorraad van YUCKY is 999.95M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van YUCKY?
YUCKY bereikte een ATH-prijs van 0.00041464 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van YUCKY?
YUCKY zag een ATL-prijs van 0.00002826 USD.
Wat is het handelsvolume van YUCKY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van YUCKY is -- USD.
Zal YUCKY dit jaar hoger gaan?
YUCKY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de YUCKY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.


Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$103,479.48

$3,398.97

$159.69

$1.0000

$1.0879

$103,479.48

$3,398.97

$159.69

$2.2720

$0.16753

$0.00000

$0.03554

$0.00891

$0.00800

$0.2324

$0.2324

$0.00000000010878

$0.000000000000000000000002990

$0.0000300

$0.000000000086

