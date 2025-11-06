Yucky (YUCKY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00002826 $ 0.00002826 $ 0.00002826 24u laag $ 0.00002901 $ 0.00002901 $ 0.00002901 24u hoog 24u laag $ 0.00002826$ 0.00002826 $ 0.00002826 24u hoog $ 0.00002901$ 0.00002901 $ 0.00002901 Hoogste prijs ooit $ 0.00041464$ 0.00041464 $ 0.00041464 Laagste prijs $ 0.00002826$ 0.00002826 $ 0.00002826 Prijswijziging (1u) +0.92% Prijswijziging (1D) +0.08% Prijswijziging (7D) -28.23% Prijswijziging (7D) -28.23%

Yucky (YUCKY) real-time prijs is $0.00002899. De afgelopen 24 uur werd er YUCKY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00002826 en een hoogtepunt van $ 0.00002901, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YUCKY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00041464, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002826 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YUCKY met +0.92% veranderd in het afgelopen uur, +0.08% in de afgelopen 24 uur en -28.23% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Yucky (YUCKY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 28.99K$ 28.99K $ 28.99K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 28.99K$ 28.99K $ 28.99K Circulerende voorraad 999.95M 999.95M 999.95M Totale voorraad 999,954,465.137938 999,954,465.137938 999,954,465.137938

De huidige marktkapitalisatie van Yucky is $ 28.99K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YUCKY is 999.95M, met een totale voorraad van 999954465.137938. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 28.99K.