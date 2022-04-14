Youwho (YOU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Youwho (YOU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Youwho (YOU) Informatie The Youwho is an Crypto-Based On-Demand Services Ecosystem powered by blockchain. The platform allows people to obtain services from providers worldwide and pay with crypto. Simultaneously, it's a decentralized marketplace platform. So, many different professionals like mechanics, cleaners, plumbers, electricians, doctors, nurses, engineers, designers, software programmers, architects, tutors and so many more professions can use it to earn a living full-time or part-time. Also, the developers plan to divide the store into a hard store and a soft store. As a result, clients could buy and sell tangible and intangible goods from one another. The YOU is a BEP20 (BSC) token serving as an integral part of the Youwho's system. So, the team plans to reward early adopters and testers. Moreover, users will be able to claim a share of the platform's fees. Also, token-holders can vote inside the DAO and participate in the arbitration to solve buyer-seller disputes. Besides, the management aims to provide $YOU with a bridge among BSC, Avalanche, Polygon, and Ethereum blockchains. Officiële website: https://why.youwho.io/ Whitepaper: https://why.youwho.io/media/docs/youwho-whitepaper.pdf

Youwho (YOU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Youwho (YOU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 381.02K $ 381.02K $ 381.02K Totale voorraad: $ 7.26B $ 7.26B $ 7.26B Circulerende voorraad: $ 488.06M $ 488.06M $ 488.06M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.66M $ 5.66M $ 5.66M Hoogste ooit: $ 0.00326828 $ 0.00326828 $ 0.00326828 Laagste ooit: $ 0.00025254 $ 0.00025254 $ 0.00025254 Huidige prijs: $ 0.00078068 $ 0.00078068 $ 0.00078068 Meer informatie over Youwho (YOU) prijs

Youwho (YOU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Youwho (YOU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YOU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YOU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YOU begrijpt, kun je de live prijs van YOU token verkennen!

Prijsvoorspelling van YOU Wil je weten waar je YOU naartoe gaat? Onze YOU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van YOU token!

