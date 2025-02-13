your outie (OUTIE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in your outie (OUTIE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

your outie (OUTIE) Informatie $outie is a meme coin derived from the hit Apple TV show "Severance." The "Your outie..." meme is unique because it can be applied to any situation, whether good or bad, allowing for endless creative possibilities. Launched on February 13th, 2025, via pump.fun, the project was initially abandoned by its original "developer." However, a passionate community quickly formed, determined to celebrate the meme and keep its spirit alive instead of letting it fall by the wayside. Our mission is to continue growing the community and expanding our reach by applying to various centralized exchanges (CEXs) and decentralized exchanges (DEXs), ensuring that $outie remains a vibrant and engaging part of the meme coin ecosystem. Officiële website: https://www.youroutie.xyz

your outie (OUTIE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor your outie (OUTIE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.54K $ 20.54K $ 20.54K Totale voorraad: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M Circulerende voorraad: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.54K $ 20.54K $ 20.54K Hoogste ooit: $ 0.00123193 $ 0.00123193 $ 0.00123193 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over your outie (OUTIE) prijs

your outie (OUTIE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van your outie (OUTIE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OUTIE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OUTIE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OUTIE begrijpt, kun je de live prijs van OUTIE token verkennen!

