24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001075 24u laag $ 0.00001197 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00032897 Laagste prijs $ 0.00001075 Prijswijziging (1u) +0.80% Prijswijziging (1D) -2.82% Prijswijziging (7D) -33.35%

your new savings (SAVINGS) real-time prijs is $0.00001156. De afgelopen 24 uur werd er SAVINGS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001075 en een hoogtepunt van $ 0.00001197, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SAVINGS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00032897, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001075 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SAVINGS met +0.80% veranderd in het afgelopen uur, -2.82% in de afgelopen 24 uur en -33.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Marktkapitalisatie $ 11.56K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.56K Circulerende voorraad 999.65M Totale voorraad 999,646,643.641667

De huidige marktkapitalisatie van your new savings is $ 11.56K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SAVINGS is 999.65M, met een totale voorraad van 999646643.641667. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.56K.