BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live your new savings prijs vandaag is 0.00001156 USD. Volg realtime SAVINGS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SAVINGS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live your new savings prijs vandaag is 0.00001156 USD. Volg realtime SAVINGS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SAVINGS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SAVINGS

SAVINGS Prijsinformatie

Wat is SAVINGS

SAVINGS officiële website

SAVINGS tokenomie

SAVINGS Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

your new savings logo

your new savings Prijs (SAVINGS)

Niet genoteerd

1 SAVINGS naar USD live prijs:

--
----
-1.90%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
your new savings (SAVINGS) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:08:09 (UTC+8)

your new savings (SAVINGS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00001075
$ 0.00001075$ 0.00001075
24u laag
$ 0.00001197
$ 0.00001197$ 0.00001197
24u hoog

$ 0.00001075
$ 0.00001075$ 0.00001075

$ 0.00001197
$ 0.00001197$ 0.00001197

$ 0.00032897
$ 0.00032897$ 0.00032897

$ 0.00001075
$ 0.00001075$ 0.00001075

+0.80%

-2.82%

-33.35%

-33.35%

your new savings (SAVINGS) real-time prijs is $0.00001156. De afgelopen 24 uur werd er SAVINGS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001075 en een hoogtepunt van $ 0.00001197, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SAVINGS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00032897, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001075 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SAVINGS met +0.80% veranderd in het afgelopen uur, -2.82% in de afgelopen 24 uur en -33.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

your new savings (SAVINGS) Marktinformatie

$ 11.56K
$ 11.56K$ 11.56K

--
----

$ 11.56K
$ 11.56K$ 11.56K

999.65M
999.65M 999.65M

999,646,643.641667
999,646,643.641667 999,646,643.641667

De huidige marktkapitalisatie van your new savings is $ 11.56K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SAVINGS is 999.65M, met een totale voorraad van 999646643.641667. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.56K.

your new savings (SAVINGS) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van your new savings naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van your new savings naar USD $ -0.0000067638.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van your new savings naar USD $ -0.0000089317.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van your new savings naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.82%
30 dagen$ -0.0000067638-58.51%
60 dagen$ -0.0000089317-77.26%
90 dagen$ 0--

Wat is your new savings (SAVINGS)?

What is $savings?

Savings (your new savings) is a meme community on solana parodying the state of current savings accounts and banks in real life, offering an onchain alternative

Our mission

The mission is a 69,420%+ APY as a huge contrast to real savings accounts that typically top out at 5% APY and suffer from inflation taking most if not all gains.

Where can i learn more?

Website: https://savingsonsol.com/

X account: https://x.com/savingsonsoll

X community: https://x.com/i/communities/1959293495103111634

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

your new savings (SAVINGS) hulpbron

Officiële website

your new savings Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal your new savings (SAVINGS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je your new savings (SAVINGS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor your new savings te bekijken.

Bekijk nu de your new savings prijsvoorspelling !

SAVINGS naar lokale valuta's

your new savings (SAVINGS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van your new savings (SAVINGS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SAVINGS token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over your new savings (SAVINGS)

Hoeveel is your new savings (SAVINGS) vandaag waard?
De live SAVINGS prijs in USD is 0.00001156 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SAVINGS naar USD prijs?
De huidige prijs van SAVINGS naar USD is $ 0.00001156. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van your new savings?
De marktkapitalisatie van SAVINGS is $ 11.56K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SAVINGS?
De circulerende voorraad van SAVINGS is 999.65M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SAVINGS?
SAVINGS bereikte een ATH-prijs van 0.00032897 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SAVINGS?
SAVINGS zag een ATL-prijs van 0.00001075 USD.
Wat is het handelsvolume van SAVINGS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SAVINGS is -- USD.
Zal SAVINGS dit jaar hoger gaan?
SAVINGS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SAVINGS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:08:09 (UTC+8)

your new savings (SAVINGS) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,424.32
$103,424.32$103,424.32

-0.29%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,396.18
$3,396.18$3,396.18

-0.06%

Solana logo

Solana

SOL

$159.59
$159.59$159.59

-0.57%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0699
$1.0699$1.0699

-3.02%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,424.32
$103,424.32$103,424.32

-0.29%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,396.18
$3,396.18$3,396.18

-0.06%

Solana logo

Solana

SOL

$159.59
$159.59$159.59

-0.57%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2704
$2.2704$2.2704

-0.26%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16738
$0.16738$0.16738

+0.03%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03440
$0.03440$0.03440

+37.60%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00891
$0.00891$0.00891

+18.80%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00800
$0.00800$0.00800

+23.07%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2362
$0.2362$0.2362

+372.40%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2362
$0.2362$0.2362

+372.40%

LuckyMeme logo

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000000009890
$0.00000000009890$0.00000000009890

+229.66%

Fortune Room logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000000000002999
$0.000000000000000000000002999$0.000000000000000000000002999

+223.16%

AEGIS logo

AEGIS

AEGIS

$0.0000300
$0.0000300$0.0000300

+50.00%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000087
$0.000000000087$0.000000000087

+33.84%