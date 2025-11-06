YOUR AI (YOURAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00032493 $ 0.00032493 $ 0.00032493 24u laag $ 0.00036829 $ 0.00036829 $ 0.00036829 24u hoog 24u laag $ 0.00032493$ 0.00032493 $ 0.00032493 24u hoog $ 0.00036829$ 0.00036829 $ 0.00036829 Hoogste prijs ooit $ 0.53518$ 0.53518 $ 0.53518 Laagste prijs $ 0.00032493$ 0.00032493 $ 0.00032493 Prijswijziging (1u) +0.10% Prijswijziging (1D) -4.65% Prijswijziging (7D) -20.37% Prijswijziging (7D) -20.37%

YOUR AI (YOURAI) real-time prijs is $0.00035112. De afgelopen 24 uur werd er YOURAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00032493 en een hoogtepunt van $ 0.00036829, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YOURAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.53518, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00032493 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YOURAI met +0.10% veranderd in het afgelopen uur, -4.65% in de afgelopen 24 uur en -20.37% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

YOUR AI (YOURAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 16.23K$ 16.23K $ 16.23K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 352.12K$ 352.12K $ 352.12K Circulerende voorraad 46.10M 46.10M 46.10M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van YOUR AI is $ 16.23K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YOURAI is 46.10M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 352.12K.