YOUNES (YOUNES) Informatie $Younes is a community meme token embodiment of Younes, a martial arts comedy superstar. It's YvY. Younes thrives on its own absurdity. It's not about making sense; it's about making a statement. Younes is a beacon of individuality. Being the main character, letting your intrusive thoughts win, leaning into the the voice in your head - we are ascended. We aren't afraid of being ridiculous, we embrace it. Officiële website: https://younesonsol.xyz/

YOUNES (YOUNES) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor YOUNES (YOUNES), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 33.79K $ 33.79K $ 33.79K Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 33.79K $ 33.79K $ 33.79K Hoogste ooit: $ 0.00815788 $ 0.00815788 $ 0.00815788 Laagste ooit: $ 0.00002089 $ 0.00002089 $ 0.00002089 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over YOUNES (YOUNES) prijs

YOUNES (YOUNES) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van YOUNES (YOUNES) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YOUNES tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YOUNES tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YOUNES begrijpt, kun je de live prijs van YOUNES token verkennen!

