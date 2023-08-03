Youcoin (YOU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Youcoin (YOU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Youcoin (YOU) Informatie What is the project about? Youcoin is a decentralized protocol focusing on proof of personhood and reputation within the digital world. Designed to foster trust and authenticity without reliance on centralized entities, Youcoin introduces a revolutionary way to approach identity and reputation. Through this protocol, individuals are empowered to control their identity, build their reputation, and engage in digital interactions with confidence. What makes your project unique? Youcoin aims to reshape the landscape of identity and reputation in the digital world. By decentralizing these aspects, it removes reliance on centralized and often exclusionary systems, such as government-backed identification or credit scores. Its social-based verification fosters a more inclusive and human-centric approach to identity, empowering individuals and communities alike. History of your project. Youcoin development began 6 months ago, with a public announcement and token launch on 3 Aug 2023. What's next for your project? In Aug 2023, our whitepaper with detailed technical implementation will be released, along with a PoC detailing how our reputation protocol works. Efforts to bring ecosystem partners on board will also begin. What can your token be used for? The YOU token is designed to have governance properties, empowering users by giving them a say over the future of the protocol. After launch, the YOU core contributors will collaborate with the community and ecosystem partners on key decisions and future initiatives for the protocol and token. Officiële website: https://www.youcoin.org/

Youcoin (YOU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Youcoin (YOU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 32.24K $ 32.24K $ 32.24K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 32.24K $ 32.24K $ 32.24K Hoogste ooit: $ 0.00313123 $ 0.00313123 $ 0.00313123 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Youcoin (YOU) prijs

Youcoin (YOU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Youcoin (YOU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YOU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YOU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YOU begrijpt, kun je de live prijs van YOU token verkennen!

Prijsvoorspelling van YOU Wil je weten waar je YOU naartoe gaat? Onze YOU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van YOU token!

