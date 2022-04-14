You Held (POV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in You Held (POV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

You Held (POV) Informatie POV is what your life looks like after the bull run. Only the holders who hold out long enough and are diligent reap the big rewards and become the celebrated memecoin millionaires. POV is #1 hashtag on social media and is used by everyone, everywhere. partnerships with crypto millionaires, crypto influencers or even people in the porn industry are conceivable, as they all use POV. POV in itself is universal, it adds the important crypto addition of you held, as only the right holders reap the rewards. Officiële website: https://www.povyouheld.fun/

You Held (POV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor You Held (POV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 171.56K $ 171.56K $ 171.56K Totale voorraad: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M Circulerende voorraad: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 171.56K $ 171.56K $ 171.56K Hoogste ooit: $ 0.00293683 $ 0.00293683 $ 0.00293683 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0001717 $ 0.0001717 $ 0.0001717 Meer informatie over You Held (POV) prijs

You Held (POV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van You Held (POV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POV begrijpt, kun je de live prijs van POV token verkennen!

Prijsvoorspelling van POV Wil je weten waar je POV naartoe gaat? Onze POV prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van POV token!

