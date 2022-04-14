Yoomi (YOOMI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Yoomi (YOOMI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Yoomi (YOOMI) Informatie My name is Yoomi, the intergalactic giraffe. I come bringing abundance to everyone. I travel through galaxies, spreading joy, and positivity to all I encounter. Known for my playful, engaging, cute, and funny personality, I’m here to spark smiles and inspire. My mission is to connect with beings across the universe, spreading cosmic magic, laughter, and love while creating unforgettable adventures. The bluest creature in the universe. The cutest thing you’ve ever seen. My name is Yoomi, the intergalactic giraffe. I come bringing abundance to everyone. I travel through galaxies, spreading joy, and positivity to all I encounter. Known for my playful, engaging, cute, and funny personality, I’m here to spark smiles and inspire. My mission is to connect with beings across the universe, spreading cosmic magic, laughter, and love while creating unforgettable adventures. The bluest creature in the universe. The cutest thing you’ve ever seen. Officiële website: https://www.yoomi.fun/ Koop nu YOOMI!

Yoomi (YOOMI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Yoomi (YOOMI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.56K $ 8.56K $ 8.56K Totale voorraad: $ 954.30M $ 954.30M $ 954.30M Circulerende voorraad: $ 954.30M $ 954.30M $ 954.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.56K $ 8.56K $ 8.56K Hoogste ooit: $ 0.00133375 $ 0.00133375 $ 0.00133375 Laagste ooit: $ 0.00000472 $ 0.00000472 $ 0.00000472 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Yoomi (YOOMI) prijs

Yoomi (YOOMI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Yoomi (YOOMI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YOOMI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YOOMI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YOOMI begrijpt, kun je de live prijs van YOOMI token verkennen!

Prijsvoorspelling van YOOMI Wil je weten waar je YOOMI naartoe gaat? Onze YOOMI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van YOOMI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!