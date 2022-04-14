Yod Agent (YOD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Yod Agent (YOD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Yod Agent (YOD) Informatie Yod Agent is a platform that simplifies the process of creating tokens and investing in presales via Twitter thanks to AI. Yod Agent ensures fair token deployments by featuring advanced customization of launch parameters. By allowing token creators to choose a max wallet and a hardcap for the presale when creating their token, Yod Agent ensures a launch free of snipers and malicious actors, providing a transparent launch. Details of each token creation and investment are available on the Yod Agent website, ensuring total transparency. Each step, from token creation to successful user investments and deployment, is analyzed by AI and translated into an informative tweet. Officiële website: https://yodagent.com/ Whitepaper: https://yodagent.com/docs

Yod Agent (YOD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Yod Agent (YOD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.46K $ 15.46K $ 15.46K Totale voorraad: $ 899.34M $ 899.34M $ 899.34M Circulerende voorraad: $ 899.34M $ 899.34M $ 899.34M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.46K $ 15.46K $ 15.46K Hoogste ooit: $ 0.00394946 $ 0.00394946 $ 0.00394946 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Yod Agent (YOD) prijs

Yod Agent (YOD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Yod Agent (YOD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YOD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YOD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YOD begrijpt, kun je de live prijs van YOD token verkennen!

Prijsvoorspelling van YOD Wil je weten waar je YOD naartoe gaat? Onze YOD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van YOD token!

