ynUSD Max (YNUSDX) Informatie YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies. The protocol's modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve. Officiële website: https://yieldnest.finance Whitepaper: https://docs.yieldnest.finance/

ynUSD Max (YNUSDX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ynUSD Max (YNUSDX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 86.73K $ 86.73K $ 86.73K Totale voorraad: $ 85.00K $ 85.00K $ 85.00K Circulerende voorraad: $ 85.00K $ 85.00K $ 85.00K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 86.73K $ 86.73K $ 86.73K Hoogste ooit: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Laagste ooit: $ 0.997125 $ 0.997125 $ 0.997125 Huidige prijs: $ 1.02 $ 1.02 $ 1.02 Meer informatie over ynUSD Max (YNUSDX) prijs

ynUSD Max (YNUSDX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ynUSD Max (YNUSDX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YNUSDX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YNUSDX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YNUSDX begrijpt, kun je de live prijs van YNUSDX token verkennen!

Prijsvoorspelling van YNUSDX Wil je weten waar je YNUSDX naartoe gaat? Onze YNUSDX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

