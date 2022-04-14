ynBNB MAX (YNBNBX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ynBNB MAX (YNBNBX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ynBNB MAX (YNBNBX) Informatie ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains. ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety. Officiële website: https://www.yieldnest.finance/

ynBNB MAX (YNBNBX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ynBNB MAX (YNBNBX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 31.79M $ 31.79M $ 31.79M Totale voorraad: $ 30.44K $ 30.44K $ 30.44K Circulerende voorraad: $ 30.44K $ 30.44K $ 30.44K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 31.79M $ 31.79M $ 31.79M Hoogste ooit: $ 1,106.92 $ 1,106.92 $ 1,106.92 Laagste ooit: $ 509.98 $ 509.98 $ 509.98 Huidige prijs: $ 1,044.46 $ 1,044.46 $ 1,044.46 Meer informatie over ynBNB MAX (YNBNBX) prijs

ynBNB MAX (YNBNBX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ynBNB MAX (YNBNBX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YNBNBX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YNBNBX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YNBNBX begrijpt, kun je de live prijs van YNBNBX token verkennen!

