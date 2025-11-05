YLDS (YLDS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Laagste prijs $ 0.999943$ 0.999943 $ 0.999943 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

YLDS (YLDS) real-time prijs is $0.999962. De afgelopen 24 uur werd er YLDS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YLDS hoogste prijs aller tijden is $ 1.0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.999943 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YLDS met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

YLDS (YLDS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Circulerende voorraad 3.42M 3.42M 3.42M Totale voorraad 3,416,159.0 3,416,159.0 3,416,159.0

De huidige marktkapitalisatie van YLDS is $ 3.42M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YLDS is 3.42M, met een totale voorraad van 3416159.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.42M.