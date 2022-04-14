YLD (YLD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in YLD (YLD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

YLD (YLD) Informatie yld.fun is a permissionless platform that pairs idle capital with on‑chain strategies, without giving up custody. Non‑custodial smart vaults: Deposits sit in Program‑Derived accounts owned by the depositor's wallet. Strategy vaults from Quants: A Quant publishes the logic (lending, LP, hedging) plus a success‑fee, turning their know‑how into a product Believers can fund. Execution Agents: Autonomous bots run each strategy around the clock, moving funds to the highest‑yield venues and auto‑compounding rewards. Officiële website: https://yld.fun/

YLD (YLD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor YLD (YLD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.31K $ 21.31K $ 21.31K Totale voorraad: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Circulerende voorraad: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.31K $ 21.31K $ 21.31K Hoogste ooit: $ 0.00306976 $ 0.00306976 $ 0.00306976 Laagste ooit: $ 0.00002026 $ 0.00002026 $ 0.00002026 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over YLD (YLD) prijs

YLD (YLD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van YLD (YLD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YLD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YLD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YLD begrijpt, kun je de live prijs van YLD token verkennen!

Prijsvoorspelling van YLD Wil je weten waar je YLD naartoe gaat? Onze YLD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van YLD token!

