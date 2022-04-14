Yieltra (YLT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Yieltra (YLT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Yieltra (YLT) Informatie Yieltra (YLT) is a DeFi-native token designed to deliver passive income in USDC to its holders through a fully automated mechanism embedded in its smart contract. Operating on the Solana blockchain, Yieltra enables fast, low-cost transactions and effortless participation — without the need for staking, wallet connection, or centralized platforms. Yieltra is more than a token — it’s an economic engine: rewarding users, sustaining itself, and scaling organically through community engagement and protocol growth. Yieltra (YLT) is a DeFi-native token designed to deliver passive income in USDC to its holders through a fully automated mechanism embedded in its smart contract. Operating on the Solana blockchain, Yieltra enables fast, low-cost transactions and effortless participation — without the need for staking, wallet connection, or centralized platforms. Yieltra is more than a token — it’s an economic engine: rewarding users, sustaining itself, and scaling organically through community engagement and protocol growth. Officiële website: https://yieltra.com/ Whitepaper: https://yieltra.gitbook.io/yieltra Koop nu YLT!

Yieltra (YLT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Yieltra (YLT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 732.48K $ 732.48K $ 732.48K Totale voorraad: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Circulerende voorraad: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 732.48K $ 732.48K $ 732.48K Hoogste ooit: $ 0.02885634 $ 0.02885634 $ 0.02885634 Laagste ooit: $ 0.00774457 $ 0.00774457 $ 0.00774457 Huidige prijs: $ 0.02439819 $ 0.02439819 $ 0.02439819 Meer informatie over Yieltra (YLT) prijs

Yieltra (YLT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Yieltra (YLT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YLT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YLT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YLT begrijpt, kun je de live prijs van YLT token verkennen!

Prijsvoorspelling van YLT Wil je weten waar je YLT naartoe gaat? Onze YLT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van YLT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!