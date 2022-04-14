YieldNest Restaked ETH (YNETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in YieldNest Restaked ETH (YNETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

YieldNest Restaked ETH (YNETH) Informatie Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH. Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH. Officiële website: https://yieldnest.finance/ Whitepaper: https://docs.yieldnest.finance/ Koop nu YNETH!

YieldNest Restaked ETH (YNETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor YieldNest Restaked ETH (YNETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.22M $ 23.22M $ 23.22M Totale voorraad: $ 5.36K $ 5.36K $ 5.36K Circulerende voorraad: $ 5.36K $ 5.36K $ 5.36K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.22M $ 23.22M $ 23.22M Hoogste ooit: $ 4,892.64 $ 4,892.64 $ 4,892.64 Laagste ooit: $ 1,432.9 $ 1,432.9 $ 1,432.9 Huidige prijs: $ 4,330.71 $ 4,330.71 $ 4,330.71 Meer informatie over YieldNest Restaked ETH (YNETH) prijs

YieldNest Restaked ETH (YNETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van YieldNest Restaked ETH (YNETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YNETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YNETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YNETH begrijpt, kun je de live prijs van YNETH token verkennen!

Prijsvoorspelling van YNETH Wil je weten waar je YNETH naartoe gaat? Onze YNETH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van YNETH token!

