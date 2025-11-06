BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Yield Optimizer EUR prijs vandaag is 1.16 USD. Volg realtime YOEUR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de YOEUR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Yield Optimizer EUR prijs vandaag is 1.16 USD. Volg realtime YOEUR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de YOEUR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over YOEUR

YOEUR Prijsinformatie

Wat is YOEUR

YOEUR whitepaper

YOEUR officiële website

YOEUR tokenomie

YOEUR Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Yield Optimizer EUR logo

Yield Optimizer EUR Prijs (YOEUR)

Niet genoteerd

1 YOEUR naar USD live prijs:

$1.16
$1.16$1.16
-0.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Yield Optimizer EUR (YOEUR) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:07:42 (UTC+8)

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24u laag
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24u hoog

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

+0.02%

+0.02%

-1.24%

-1.24%

Yield Optimizer EUR (YOEUR) real-time prijs is $1.16. De afgelopen 24 uur werd er YOEUR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.16 en een hoogtepunt van $ 1.16, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YOEUR hoogste prijs aller tijden is $ 1.19, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.15 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YOEUR met +0.02% veranderd in het afgelopen uur, +0.02% in de afgelopen 24 uur en -1.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Marktinformatie

$ 99.70K
$ 99.70K$ 99.70K

--
----

$ 99.70K
$ 99.70K$ 99.70K

86.07K
86.07K 86.07K

86,071.0
86,071.0 86,071.0

De huidige marktkapitalisatie van Yield Optimizer EUR is $ 99.70K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YOEUR is 86.07K, met een totale voorraad van 86071.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 99.70K.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Yield Optimizer EUR naar USD $ +0.00024216.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Yield Optimizer EUR naar USD $ -0.0173781920.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Yield Optimizer EUR naar USD $ -0.0137852080.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Yield Optimizer EUR naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00024216+0.02%
30 dagen$ -0.0173781920-1.49%
60 dagen$ -0.0137852080-1.18%
90 dagen$ 0--

Wat is Yield Optimizer EUR (YOEUR)?

YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Yield Optimizer EUR Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Yield Optimizer EUR (YOEUR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Yield Optimizer EUR (YOEUR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Yield Optimizer EUR te bekijken.

Bekijk nu de Yield Optimizer EUR prijsvoorspelling !

YOEUR naar lokale valuta's

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Yield Optimizer EUR (YOEUR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van YOEUR token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Hoeveel is Yield Optimizer EUR (YOEUR) vandaag waard?
De live YOEUR prijs in USD is 1.16 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige YOEUR naar USD prijs?
De huidige prijs van YOEUR naar USD is $ 1.16. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Yield Optimizer EUR?
De marktkapitalisatie van YOEUR is $ 99.70K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van YOEUR?
De circulerende voorraad van YOEUR is 86.07K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van YOEUR?
YOEUR bereikte een ATH-prijs van 1.19 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van YOEUR?
YOEUR zag een ATL-prijs van 1.15 USD.
Wat is het handelsvolume van YOEUR?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van YOEUR is -- USD.
Zal YOEUR dit jaar hoger gaan?
YOEUR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de YOEUR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:07:42 (UTC+8)

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,480.77
$103,480.77$103,480.77

-0.23%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,397.12
$3,397.12$3,397.12

-0.04%

Solana logo

Solana

SOL

$159.62
$159.62$159.62

-0.56%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0619
$1.0619$1.0619

-3.75%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,480.77
$103,480.77$103,480.77

-0.23%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,397.12
$3,397.12$3,397.12

-0.04%

Solana logo

Solana

SOL

$159.62
$159.62$159.62

-0.56%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2726
$2.2726$2.2726

-0.16%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16756
$0.16756$0.16756

+0.14%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03373
$0.03373$0.03373

+34.92%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00892
$0.00892$0.00892

+18.93%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00800
$0.00800$0.00800

+23.07%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2360
$0.2360$0.2360

+372.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2360
$0.2360$0.2360

+372.00%

LuckyMeme logo

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000000009809
$0.00000000009809$0.00000000009809

+226.96%

Fortune Room logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000000000002980
$0.000000000000000000000002980$0.000000000000000000000002980

+221.12%

AEGIS logo

AEGIS

AEGIS

$0.0000300
$0.0000300$0.0000300

+50.00%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000082
$0.000000000082$0.000000000082

+26.15%