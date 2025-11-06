Yield Optimizer EUR (YOEUR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24u laag $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24u hoog 24u laag $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24u hoog $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Hoogste prijs ooit $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Laagste prijs $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Prijswijziging (1u) +0.02% Prijswijziging (1D) +0.02% Prijswijziging (7D) -1.24% Prijswijziging (7D) -1.24%

Yield Optimizer EUR (YOEUR) real-time prijs is $1.16. De afgelopen 24 uur werd er YOEUR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.16 en een hoogtepunt van $ 1.16, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YOEUR hoogste prijs aller tijden is $ 1.19, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.15 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YOEUR met +0.02% veranderd in het afgelopen uur, +0.02% in de afgelopen 24 uur en -1.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 99.70K$ 99.70K $ 99.70K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 99.70K$ 99.70K $ 99.70K Circulerende voorraad 86.07K 86.07K 86.07K Totale voorraad 86,071.0 86,071.0 86,071.0

De huidige marktkapitalisatie van Yield Optimizer EUR is $ 99.70K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YOEUR is 86.07K, met een totale voorraad van 86071.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 99.70K.