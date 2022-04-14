Yield GATA (YGATA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Yield GATA (YGATA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Yield GATA (YGATA) Informatie GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability. Officiële website: https://gatahub.zone/

Yield GATA (YGATA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Yield GATA (YGATA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 67.90K $ 67.90K $ 67.90K Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 14.47M $ 14.47M $ 14.47M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 98.52K $ 98.52K $ 98.52K Hoogste ooit: $ 0.01993036 $ 0.01993036 $ 0.01993036 Laagste ooit: $ 0.00450155 $ 0.00450155 $ 0.00450155 Huidige prijs: $ 0.00469161 $ 0.00469161 $ 0.00469161 Meer informatie over Yield GATA (YGATA) prijs

Yield GATA (YGATA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Yield GATA (YGATA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YGATA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YGATA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YGATA begrijpt, kun je de live prijs van YGATA token verkennen!

Prijsvoorspelling van YGATA Wil je weten waar je YGATA naartoe gaat? Onze YGATA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van YGATA token!

