De live YellowFangUSD1 prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime YFUSD1 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de YFUSD1 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

YellowFangUSD1 Prijs (YFUSD1)

1 YFUSD1 naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
USD
YellowFangUSD1 (YFUSD1) live prijsgrafiek
YellowFangUSD1 (YFUSD1) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.83%

+2.83%

YellowFangUSD1 (YFUSD1) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er YFUSD1 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YFUSD1 hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YFUSD1 met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en +2.83% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

YellowFangUSD1 (YFUSD1) Marktinformatie

$ 5.50K
$ 5.50K$ 5.50K

--
----

$ 5.50K
$ 5.50K$ 5.50K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van YellowFangUSD1 is $ 5.50K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YFUSD1 is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.50K.

YellowFangUSD1 (YFUSD1) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van YellowFangUSD1 naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van YellowFangUSD1 naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van YellowFangUSD1 naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van YellowFangUSD1 naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-96.65%
60 dagen$ 0-95.53%
90 dagen$ 0--

Wat is YellowFangUSD1 (YFUSD1)?

YellowFangUSD (YFUSD) is a zero-tax BEP-20 token on Binance Smart Chain designed as a BUSD-native ecosystem hub. The project operates with 0% buy and sell taxes, 100% community ownership, and permanently locked liquidity. YellowFangUSD powers a comprehensive DeFi ecosystem including staking protocols, trading tools, payment gateways, and blockchain analytics. The token serves as the utility currency across multiple interconnected applications such as FangStake for yield farming, FangSignal for AI-powered market analysis, and FangPay for merchant payments. The ecosystem maintains BUSD liquidity pairs across all projects to provide stability and seamless value preservation. Smart contracts are built using OpenZeppelin standards with security features including reentrancy protection and emergency controls.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

YellowFangUSD1 (YFUSD1) hulpbron

YellowFangUSD1 Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal YellowFangUSD1 (YFUSD1) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je YellowFangUSD1 (YFUSD1) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor YellowFangUSD1 te bekijken.

Bekijk nu de YellowFangUSD1 prijsvoorspelling !

YFUSD1 naar lokale valuta's

YellowFangUSD1 (YFUSD1) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van YellowFangUSD1 (YFUSD1) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van YFUSD1 token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Hoeveel is YellowFangUSD1 (YFUSD1) vandaag waard?
De live YFUSD1 prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige YFUSD1 naar USD prijs?
De huidige prijs van YFUSD1 naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van YellowFangUSD1?
De marktkapitalisatie van YFUSD1 is $ 5.50K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van YFUSD1?
De circulerende voorraad van YFUSD1 is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van YFUSD1?
YFUSD1 bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van YFUSD1?
YFUSD1 zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van YFUSD1?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van YFUSD1 is -- USD.
Zal YFUSD1 dit jaar hoger gaan?
YFUSD1 kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de YFUSD1 prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
YellowFangUSD1 (YFUSD1) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

