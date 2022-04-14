Yellow Pepe (YELPE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Yellow Pepe (YELPE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Yellow Pepe (YELPE) Informatie $YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin. Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency. Inspired by king of memes this cycle, Pepe. Officiële website: https://www.yellowpepe.vip/ Whitepaper: https://www.yellowpepe.vip/

Yellow Pepe (YELPE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Yellow Pepe (YELPE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.31K Totale voorraad: $ 999.57M Circulerende voorraad: $ 999.57M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.31K Hoogste ooit: $ 0.00532182 Laagste ooit: $ 0.00002711 Huidige prijs: $ 0

Yellow Pepe (YELPE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Yellow Pepe (YELPE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YELPE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YELPE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YELPE begrijpt, kun je de live prijs van YELPE token verkennen!

Prijsvoorspelling van YELPE Wil je weten waar je YELPE naartoe gaat? Onze YELPE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van YELPE token!

