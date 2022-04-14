yBGT (YBGT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in yBGT (YBGT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

yBGT (YBGT) Informatie Bearn is what happens when you combine the best of Yearn with the liquidity dynamics of Berachain! yBGT is a liquid wrapper and reward compounder for Berachain's BGT token. It works similarly to Yearn's yCRV in that instead of the base token (BGT), you get a new receipt token that gives you additional utility (yBGT). You can use yBGT just like you use BGT, and also get a bunch of cool features. There are three ways to get yBGT Deposit any BGT eligible staking tokens in the relevant Bearn yBGT earner vault. yBGT rewards accumulate block by block exactly as they would in the underlying reward vault minus the Bearn wrap fee. Deposit your BGT eligible tokens directly in the reward vault on the Berachain Hub. Once you have accumulated claimable BGT go to bearn.sucks and you can mint any unclaimed BGT directly as yBGT. Buy yBGT through one of the liquidity pools using an app such as Ooga Booga or Kodiak. Officiële website: https://bearn.sucks/

yBGT (YBGT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor yBGT (YBGT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 457.22K $ 457.22K $ 457.22K Totale voorraad: $ 202.46K $ 202.46K $ 202.46K Circulerende voorraad: $ 202.46K $ 202.46K $ 202.46K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 457.22K $ 457.22K $ 457.22K Hoogste ooit: $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 Laagste ooit: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 Huidige prijs: $ 2.26 $ 2.26 $ 2.26 Meer informatie over yBGT (YBGT) prijs

yBGT (YBGT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van yBGT (YBGT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YBGT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YBGT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YBGT begrijpt, kun je de live prijs van YBGT token verkennen!

Prijsvoorspelling van YBGT Wil je weten waar je YBGT naartoe gaat? Onze YBGT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van YBGT token!

