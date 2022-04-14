Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Yay StakeStone Ether (YAYSTONE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Informatie The SocialFi "Yay!" provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay! Officiële website: https://dashboard.yay.space/ Whitepaper: https://yay.gitbook.io/yay-staking

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Yay StakeStone Ether (YAYSTONE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.91M $ 3.91M $ 3.91M Totale voorraad: $ 885.76 $ 885.76 $ 885.76 Circulerende voorraad: $ 885.76 $ 885.76 $ 885.76 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.91M $ 3.91M $ 3.91M Hoogste ooit: $ 5,145.85 $ 5,145.85 $ 5,145.85 Laagste ooit: $ 1,469.13 $ 1,469.13 $ 1,469.13 Huidige prijs: $ 4,392.45 $ 4,392.45 $ 4,392.45 Meer informatie over Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) prijs

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YAYSTONE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YAYSTONE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YAYSTONE begrijpt, kun je de live prijs van YAYSTONE token verkennen!

