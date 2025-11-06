Yara AI (YARA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00022168 $ 0.00022168 $ 0.00022168 24u laag $ 0.000303 $ 0.000303 $ 0.000303 24u hoog 24u laag $ 0.00022168$ 0.00022168 $ 0.00022168 24u hoog $ 0.000303$ 0.000303 $ 0.000303 Hoogste prijs ooit $ 0.00210461$ 0.00210461 $ 0.00210461 Laagste prijs $ 0.00005876$ 0.00005876 $ 0.00005876 Prijswijziging (1u) -0.70% Prijswijziging (1D) -2.65% Prijswijziging (7D) -64.05% Prijswijziging (7D) -64.05%

Yara AI (YARA) real-time prijs is $0.0002862. De afgelopen 24 uur werd er YARA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00022168 en een hoogtepunt van $ 0.000303, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YARA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00210461, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00005876 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YARA met -0.70% veranderd in het afgelopen uur, -2.65% in de afgelopen 24 uur en -64.05% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Yara AI (YARA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 222.26K$ 222.26K $ 222.26K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 249.04K$ 249.04K $ 249.04K Circulerende voorraad 776.60M 776.60M 776.60M Totale voorraad 870,168,475.7601812 870,168,475.7601812 870,168,475.7601812

De huidige marktkapitalisatie van Yara AI is $ 222.26K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YARA is 776.60M, met een totale voorraad van 870168475.7601812. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 249.04K.