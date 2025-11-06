BeursDEX+
De live Yara AI prijs vandaag is 0.0002862 USD. Volg realtime YARA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de YARA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 YARA naar USD live prijs:

$0.0002862
$0.0002862$0.0002862
-2.60%1D
USD
Yara AI (YARA) live prijsgrafiek
Yara AI (YARA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00022168
$ 0.00022168$ 0.00022168
24u laag
$ 0.000303
$ 0.000303$ 0.000303
24u hoog

$ 0.00022168
$ 0.00022168$ 0.00022168

$ 0.000303
$ 0.000303$ 0.000303

$ 0.00210461
$ 0.00210461$ 0.00210461

$ 0.00005876
$ 0.00005876$ 0.00005876

-0.70%

-2.65%

-64.05%

-64.05%

Yara AI (YARA) real-time prijs is $0.0002862. De afgelopen 24 uur werd er YARA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00022168 en een hoogtepunt van $ 0.000303, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YARA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00210461, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00005876 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YARA met -0.70% veranderd in het afgelopen uur, -2.65% in de afgelopen 24 uur en -64.05% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Yara AI (YARA) Marktinformatie

$ 222.26K
$ 222.26K$ 222.26K

--
----

$ 249.04K
$ 249.04K$ 249.04K

776.60M
776.60M 776.60M

870,168,475.7601812
870,168,475.7601812 870,168,475.7601812

De huidige marktkapitalisatie van Yara AI is $ 222.26K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YARA is 776.60M, met een totale voorraad van 870168475.7601812. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 249.04K.

Yara AI (YARA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Yara AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Yara AI naar USD $ -0.0000651360.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Yara AI naar USD $ +0.0002888410.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Yara AI naar USD $ +0.0000217141434715604.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.65%
30 dagen$ -0.0000651360-22.75%
60 dagen$ +0.0002888410+100.92%
90 dagen$ +0.0000217141434715604+8.21%

Wat is Yara AI (YARA)?

Yara AI is a pioneering voice-powered AI agent on the Solana blockchain, designed to revolutionize how users interact with cryptocurrency markets. Its primary purpose is to provide real-time, personalized crypto insights and trading strategies through voice commands, making advanced market data accessible to both normies and experienced traders. Yara leverages cutting-edge AI technologies, including ONNX quantization and audio embedding processing, to achieve low-latency voice responses, ensuring a seamless user experience. The project aims to bridge the gap between complex crypto analytics and user-friendly interaction, empowering individuals with life-changing technology. Yara’s utility extends to enhancing trading efficiency, democratizing access to market intelligence, and fostering innovation in the Web3 space. By integrating with Solana’s ecosystem, Yara offers scalable, high-performance solutions that cater to the growing demand for voice-driven AI in decentralized finance. This project is not just about technology; it’s about transforming how people engage with crypto, making it intuitive, accessible, and empowering.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Yara AI (YARA) hulpbron

Officiële website

Yara AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Yara AI (YARA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Yara AI (YARA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Yara AI te bekijken.

Bekijk nu de Yara AI prijsvoorspelling !

YARA naar lokale valuta's

Yara AI (YARA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Yara AI (YARA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van YARA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Yara AI (YARA)

Hoeveel is Yara AI (YARA) vandaag waard?
De live YARA prijs in USD is 0.0002862 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige YARA naar USD prijs?
De huidige prijs van YARA naar USD is $ 0.0002862. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Yara AI?
De marktkapitalisatie van YARA is $ 222.26K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van YARA?
De circulerende voorraad van YARA is 776.60M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van YARA?
YARA bereikte een ATH-prijs van 0.00210461 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van YARA?
YARA zag een ATL-prijs van 0.00005876 USD.
Wat is het handelsvolume van YARA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van YARA is -- USD.
Zal YARA dit jaar hoger gaan?
YARA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de YARA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
