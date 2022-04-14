YAPSTER (YAPSTER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in YAPSTER (YAPSTER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

YAPSTER (YAPSTER) Informatie Yapster is an innovative social gaming platform that combines the creativity of meme-making with the thrill of friendly competition. Yapster players unleash their wit and humor by creating original memes, then compete against other creators to see whose meme reigns supreme. Each game brings new challenges and opportunities to showcase your meme-crafting skills. But Yapster isn't just another meme game – it's revolutionizing the memecoin space with a unique approach to cryptocurrency launches. In an industry-first twist, aspiring crypto creators must prove their meme mastery through gameplay before launching their memecoin. This gamified approach ensures that only the most creative projects make it to launch, adding an extra layer of engagement and quality control. Officiële website: https://www.yapster.xyz/

YAPSTER (YAPSTER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor YAPSTER (YAPSTER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 84.74K $ 84.74K $ 84.74K Totale voorraad: $ 915.50M $ 915.50M $ 915.50M Circulerende voorraad: $ 915.50M $ 915.50M $ 915.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 84.74K $ 84.74K $ 84.74K Hoogste ooit: $ 0.01015272 $ 0.01015272 $ 0.01015272 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over YAPSTER (YAPSTER) prijs

YAPSTER (YAPSTER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van YAPSTER (YAPSTER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YAPSTER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YAPSTER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YAPSTER begrijpt, kun je de live prijs van YAPSTER token verkennen!

Prijsvoorspelling van YAPSTER Wil je weten waar je YAPSTER naartoe gaat? Onze YAPSTER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van YAPSTER token!

