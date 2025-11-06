BeursDEX+
De live YAPE prijs vandaag is 0.00602446 USD. Volg realtime YAPE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de YAPE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 YAPE naar USD live prijs:

$0.00602446
$0.00602446$0.00602446
-0.90%1D
USD
YAPE (YAPE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:07:19 (UTC+8)

YAPE (YAPE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00564596
$ 0.00564596$ 0.00564596
24u laag
$ 0.00608546
$ 0.00608546$ 0.00608546
24u hoog

$ 0.00564596
$ 0.00564596$ 0.00564596

$ 0.00608546
$ 0.00608546$ 0.00608546

$ 0.087726
$ 0.087726$ 0.087726

$ 0.00564596
$ 0.00564596$ 0.00564596

+1.10%

-0.97%

-20.15%

-20.15%

YAPE (YAPE) real-time prijs is $0.00602446. De afgelopen 24 uur werd er YAPE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00564596 en een hoogtepunt van $ 0.00608546, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YAPE hoogste prijs aller tijden is $ 0.087726, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00564596 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YAPE met +1.10% veranderd in het afgelopen uur, -0.97% in de afgelopen 24 uur en -20.15% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

YAPE (YAPE) Marktinformatie

$ 113.53K
$ 113.53K$ 113.53K

--
----

$ 113.53K
$ 113.53K$ 113.53K

18.85M
18.85M 18.85M

18,845,271.61203556
18,845,271.61203556 18,845,271.61203556

De huidige marktkapitalisatie van YAPE is $ 113.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YAPE is 18.85M, met een totale voorraad van 18845271.61203556. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 113.53K.

YAPE (YAPE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van YAPE naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van YAPE naar USD $ -0.0044232579.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van YAPE naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van YAPE naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.97%
30 dagen$ -0.0044232579-73.42%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is YAPE (YAPE)?

Yape Club is an AI-powered co-yapping platform that connects Web3 projects with creators through a system of content quests. At the heart of the product is the Yape AI Agent, a co-author that helps creators produce fast, high-quality, and brand-aligned niche content on Crypto Twitter.

The Yape team bridges the gap between projects that need meaningful attention and creators looking to monetize their skills, offering a fairer, AI-augmented ecosystem where both sides benefit.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

YAPE (YAPE) hulpbron

Officiële website

YAPE Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal YAPE (YAPE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je YAPE (YAPE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor YAPE te bekijken.

Bekijk nu de YAPE prijsvoorspelling !

YAPE naar lokale valuta's

YAPE (YAPE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van YAPE (YAPE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van YAPE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over YAPE (YAPE)

Hoeveel is YAPE (YAPE) vandaag waard?
De live YAPE prijs in USD is 0.00602446 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige YAPE naar USD prijs?
De huidige prijs van YAPE naar USD is $ 0.00602446. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van YAPE?
De marktkapitalisatie van YAPE is $ 113.53K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van YAPE?
De circulerende voorraad van YAPE is 18.85M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van YAPE?
YAPE bereikte een ATH-prijs van 0.087726 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van YAPE?
YAPE zag een ATL-prijs van 0.00564596 USD.
Wat is het handelsvolume van YAPE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van YAPE is -- USD.
Zal YAPE dit jaar hoger gaan?
YAPE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de YAPE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:07:19 (UTC+8)

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

