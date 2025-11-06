YAPE (YAPE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00564596 24u hoog $ 0.00608546 Hoogste prijs ooit $ 0.087726 Laagste prijs $ 0.00564596 Prijswijziging (1u) +1.10% Prijswijziging (1D) -0.97% Prijswijziging (7D) -20.15%

YAPE (YAPE) real-time prijs is $0.00602446. De afgelopen 24 uur werd er YAPE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00564596 en een hoogtepunt van $ 0.00608546, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YAPE hoogste prijs aller tijden is $ 0.087726, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00564596 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YAPE met +1.10% veranderd in het afgelopen uur, -0.97% in de afgelopen 24 uur en -20.15% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

YAPE (YAPE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 113.53K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 113.53K Circulerende voorraad 18.85M Totale voorraad 18,845,271.61203556

De huidige marktkapitalisatie van YAPE is $ 113.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YAPE is 18.85M, met een totale voorraad van 18845271.61203556. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 113.53K.