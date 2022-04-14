Yait Siu (YAIT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Yait Siu (YAIT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Yait Siu (YAIT) Informatie Yait Siu is a next-generation AI agent that is multi-modal, multi-platform, and multi-skilled, designed to seamlessly integrate across various environments. Built with a focus on innovation, experimentation, and transparency, Yait Siu represents a groundbreaking step in AI development. By utilizing a universe of modular components, it enables the design and creation of frameworks that allow models to interact independently with the wider world. This approach fosters dynamic and flexible collaboration between AI systems and real-world applications, empowering developers to create solutions that are intelligent, scalable, and adaptive. As a project that builds and experiments in public, Yait Siu is redefining how AI systems are developed, deployed, and integrated across multiple domains, pushing the boundaries of what is possible in the AI landscape. Officiële website: https://x.com/YaitSiu Koop nu YAIT!

Yait Siu (YAIT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Yait Siu (YAIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Hoogste ooit: $ 0.00190606 $ 0.00190606 $ 0.00190606 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00108828 $ 0.00108828 $ 0.00108828 Meer informatie over Yait Siu (YAIT) prijs

Yait Siu (YAIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Yait Siu (YAIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YAIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YAIT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YAIT begrijpt, kun je de live prijs van YAIT token verkennen!

Prijsvoorspelling van YAIT Wil je weten waar je YAIT naartoe gaat? Onze YAIT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van YAIT token!

