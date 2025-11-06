Yagi The Unbothered (YAGI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00140152$ 0.00140152 $ 0.00140152 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) 0.00% Prijswijziging (7D) -22.13% Prijswijziging (7D) -22.13%

Yagi The Unbothered (YAGI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er YAGI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YAGI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00140152, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YAGI met -- veranderd in het afgelopen uur, 0.00% in de afgelopen 24 uur en -22.13% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Yagi The Unbothered (YAGI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.88K$ 8.88K $ 8.88K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.88K$ 8.88K $ 8.88K Circulerende voorraad 999.56M 999.56M 999.56M Totale voorraad 999,557,243.050194 999,557,243.050194 999,557,243.050194

De huidige marktkapitalisatie van Yagi The Unbothered is $ 8.88K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YAGI is 999.56M, met een totale voorraad van 999557243.050194. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.88K.