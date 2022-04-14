Yadom Hongthai (YADOM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Yadom Hongthai (YADOM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Yadom Hongthai (YADOM) Informatie $YADOM is a meme coin inspired by "Hong Thai" (หงษ์ไทย), a traditional Thai herbal inhaler widely recognized for its distinctive aroma and refreshing effect. Commonly used across Thailand and Southeast Asia, it has been a culturally significant item for decades. The $YADOM token reflects the humorous and nostalgic value of this everyday product. As a meme coin, it does not aim to provide financial utility or advanced blockchain functionality. Instead, it serves as a community-driven digital symbol celebrating Thai culture, local identity, and internet humor. With occasional appearances alongside global celebrities such as Lisa of BLACKPINK and Central Cee, the inhaler has become a quirky cultural icon—making $YADOM a playful tribute to its legacy in a modern, decentralized format. Officiële website: https://pump.fun/coin/8fLJCxZiMDd4e5wsXAGWEDdX7q2UgdW7EKeQU7jypump

Yadom Hongthai (YADOM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Yadom Hongthai (YADOM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.63K $ 16.63K $ 16.63K Totale voorraad: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Circulerende voorraad: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.63K $ 16.63K $ 16.63K Hoogste ooit: $ 0.00029953 $ 0.00029953 $ 0.00029953 Laagste ooit: $ 0.00001658 $ 0.00001658 $ 0.00001658 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Yadom Hongthai (YADOM) prijs

Yadom Hongthai (YADOM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Yadom Hongthai (YADOM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YADOM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YADOM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YADOM begrijpt, kun je de live prijs van YADOM token verkennen!

