Y8U (Y8U) Informatie Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners. Officiële website: https://y8u.ai Whitepaper: https://y8u.ai/docs/Y8U-litepaper.pdf

Y8U (Y8U) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Y8U (Y8U), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 585.44K $ 585.44K $ 585.44K Totale voorraad: $ 293.10M $ 293.10M $ 293.10M Circulerende voorraad: $ 293.10M $ 293.10M $ 293.10M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 585.44K $ 585.44K $ 585.44K Hoogste ooit: $ 0.111159 $ 0.111159 $ 0.111159 Laagste ooit: $ 0.00110598 $ 0.00110598 $ 0.00110598 Huidige prijs: $ 0.00199736 $ 0.00199736 $ 0.00199736 Meer informatie over Y8U (Y8U) prijs

Y8U (Y8U) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Y8U (Y8U) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal Y8U tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel Y8U tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van Y8U begrijpt, kun je de live prijs van Y8U token verkennen!

Prijsvoorspelling van Y8U Wil je weten waar je Y8U naartoe gaat? Onze Y8U prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van Y8U token!

