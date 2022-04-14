Xybertic (XYB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Xybertic (XYB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Xybertic (XYB) Informatie Bringing AI and Robot to Life – Powered by Blockchain, Driven by the Crowd. Xybertic is pioneering the convergence of Decentralized Private AI (DePAI) and Autonomous Robotics into one seamless, borderless ecosystem. We offer DePAI Nodes for private and censorship-resistant AI computation, Autonomous Robotic Agents (ARAs)capable of executing complex missions independently, and an Autonomous Task Marketplace that connects AI, robots, and human demand trustlessly. By decentralizing both intelligence and physical execution, Xybertic redefines how humanity interacts with automation, data, and work itself. Built on the secure foundation of Ethereum and enhanced by advanced cryptographic privacy layers, Xybertic is not just a platform — it's the birth of a new civilization where intelligent agents collaborate freely, private AI flourishes, and autonomous robotics transforms real-world industries without centralized gatekeepers. Officiële website: https://xybertic.xyz/ Whitepaper: https://xybertic-documentation.gitbook.io/xyb Koop nu XYB!

Xybertic (XYB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Xybertic (XYB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.07K $ 14.07K $ 14.07K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.07K $ 14.07K $ 14.07K Hoogste ooit: $ 0.00066563 $ 0.00066563 $ 0.00066563 Laagste ooit: $ 0.00001152 $ 0.00001152 $ 0.00001152 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Xybertic (XYB) prijs

Xybertic (XYB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Xybertic (XYB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XYB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XYB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XYB begrijpt, kun je de live prijs van XYB token verkennen!

