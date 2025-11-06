Xwawa (XWAWA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00015898 24u hoog $ 0.00019024 Hoogste prijs ooit $ 0.00137407 Laagste prijs $ 0.00009006 Prijswijziging (1u) +0.76% Prijswijziging (1D) -8.00% Prijswijziging (7D) -43.76%

Xwawa (XWAWA) real-time prijs is $0.00017233. De afgelopen 24 uur werd er XWAWA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00015898 en een hoogtepunt van $ 0.00019024, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XWAWA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00137407, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00009006 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XWAWA met +0.76% veranderd in het afgelopen uur, -8.00% in de afgelopen 24 uur en -43.76% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Xwawa (XWAWA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 172.15K$ 172.15K $ 172.15K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 172.15K$ 172.15K $ 172.15K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Xwawa is $ 172.15K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XWAWA is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 172.15K.